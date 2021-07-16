В Орле закрыли дело о банкротстве проволочного завода

Суд не нашел желающих профинансировать процедуру банкротства.

Арбитражный суд Орловской области постановил прекратить производство по делу о признании общества с ограниченной ответственностью «Орловский проволочный завод» несостоятельным. Основанием для этого стало отсутствие у предприятия имущества, что не позволит покрыть судебные расходы по делу о банкротстве. Кстати, оно было открыто по заявлению инспекции Федеральной налоговой службы по городу Орлу.

Уполномоченный орган, каковым является ФНС, обратился в арбитраж в марте 2021 года. Он просил признать должника банкротом и ввести процедуру конкурсного производства по упрощенной процедуре. Также налоговики просили включить в третью очередь реестра кредиторов свои требования в размере 18,598 миллиона рублей. Из них основной долг предприятия по обязательным платежам государству составил 17,852 миллиона рублей, остальное набежало за счет пеней и штрафа.

В мае суд принял заявление уполномоченного органа. Однако в июне налоговики отказались от идеи проведения упрощенной процедуры, и суд перешел к общим процедурам. В ходе проверки обоснованности заявления налоговики представили «письменные объяснения об отсутствии средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве». Также уполномоченный орган указал, что сам он финансировать процедуру банкротства завода не может.

После этого суд поинтересовался у предприятия и его учредителя, «согласны ли они осуществлять финансирование дальнейших расходов по делу о банкротстве с указанием суммы финансирования». Однако, судя по ответам, ни у кого не нашлось денег даже на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, которую предполагалось назначить в размере 10 тысяч рублей в месяц. Проверив сведения об имуществе должника, арбитраж воспользовался нормой закона о банкротстве, которая позволяет в подобном случае прекращать производство по делу о несостоятельности.

ИА «Орелград»