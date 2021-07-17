Фонд ЖКХ рассказал о нарушениях в Орловской области

Госкорпорация подвела итоги своей контрольной деятельности.

Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел итоги контрольной деятельности за первое полугодие 2021 года. Краткий отчет о мероприятии обнародовал департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ. Речь идет о мониторинге реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья. Проверки были проведены в 43 регионах. Всего на территории 143 муниципальных образований были проверены 296 многоквартирных домов.

Одна из проверок прошла в Орловской области, что нашло отражение в отчете. В частности, в регионе было проконтролировано качество квартир, предоставляемых переселяемым из аварийного жилья гражданам. В результате Орловская область угодила в число восьми регионов, в которых по результатам осмотров были выявлены значительные строительные дефекты. По оценкам специалистов, из-за этих дефектов «существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики зданий». Всего в восьми регионах было выявлено 15 «некачественных» домов.

«Основными причинами строительства некачественного жилья продолжают оставаться недобросовестное исполнение подрядными организациями и застройщиками принятых обязательств по заключенным контрактам, а также отсутствие строительного контроля за ходом выполнения СМР со стороны заказчиков строительства и не организованная должным образом приемка жилых помещений в случаях их приобретения у застройщика», — считают в Фонде ЖКХ.

Также в четырех регионах было выявлено несоблюдение порядка очередности расселения аварийных домов, предусмотренного программой переселения. В их число попали Татарстан, Ивановская, Орловская и Пензенская области, от которых Фонд ЖКХ потребовал «принятия мер в целях недопущения аналогичных фактов в дальнейшем». Угодила Орловщина и в число 11 регионов, где было выявлено «неисполнение обязательства по актуализации сведений о ходе реализации программы в АИС «Реформа ЖКХ».

ИА «Орелград»