Каждый 10-й орловский выпускник справился не со всеми экзаменами

В Орле огласили предварительные итоги прошедших экзаменов.

Предварительные итоги экзаменационной кампании в 2021 году обсудили на региональном совещании в Орле. Краткий отчет о мероприятии приводит Орловский региональный центр оценки качества образования. Участники совещания обсудили «сильные и слабые стороны организации итоговой аттестации и результаты экзаменов в 2021 году». В целом было отмечено, что качество знаний орловских школьников является высоким. Однако на фоне позитивных цифр промелькнули и некоторые тревожные нотки.

«Результаты ЕГЭ говорят о высоком качестве общего образования в регионе: все выпускники преодолели минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку, — отметила в своем выступлении Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области. — 87,5 процента одиннадцатиклассников преодолели минимальный порог по всем сдаваемым учебным предметам. По девяти учебным предметам увеличилась доля высокобалльных работ».

Однако, добавила она, предварительный анализ результатов прошедшей экзаменационной кампании «выявил не только положительные тенденции предоставления качественного образования, но и проблемные зоны, на которые стоит обратить внимание». Что касается итогов ЕГЭ, то в этом году в Орловской области был зафиксирован 71 стобалльный результат у 68 выпускников (три человека стали мультистобалльниками).

Наибольшее количество стобалльных работ было сдано на экзамене по русскому языку – 39. Далее следуют экзамены литературе (9 максимальных результатов), химии (7), истории (5), информатике и ИКТ (4), обществознанию и биологии (по 3) и физике (1). На экзамене по математике орловских выпускникам до 100 баллов добраться в этом году не удалось.

«Впереди еще есть время сделать выводы и исправить недочеты. Необходимо точечно проработать все слабые звенья в цепи знаний обучающихся к предстоящим экзаменам», — отметил в своем выступлении Алексей Карлов, директор Регионального центра оценки качества образования.

ИА «Орелград»