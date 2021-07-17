Клычкову посоветовали не забывать слова Владимира Путина

Правительству региона дали рекомендации по работе с государственным долгом.

Орловский облсовет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год. Напомним, само мероприятие прошло еще в июне в режиме видеоконференцсвязи. Тогда руководители департаментов обладминистрации представили доклады о финансово-экономическом положении региона. После обсуждения участники публичных слушаний высказали замечания и предложения, а также дали рекомендации орловским чиновникам.

Несколько таких советов адресованы конкретно правительству Орловской области, которое, напомним, возглавляет губернатор Андрей Клычков. Ему и его команде рекомендовано «обеспечить реализацию мероприятий по привлечению бюджетных кредитов на погашение задолженности по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций в рамках Послания президента РФ от 21 апреля 2021 года».

По мнению участников слушаний, это необходимо сделать «в целях проведения эффективной долговой политики Орловской области». Дело в том, что по состоянию на 1 января 2021 года объем государственного долга региона превысил 19,774 миллиарда рублей. Из них задолженность по рыночным обязательствам составила 13,127 миллиарда рублей, по бюджетным кредитам – 6,647 миллиарда.

То есть доля дорогих коммерческих займов вдвое превышает долю более дешевых бюджетных. При этом расходы на обслуживание государственного долга Орловской области в 2020 году составили 936,8 миллиона рублей. До психологической отметки в 1 миллиард рублей уже рукой подать. Отметим и то, что областной бюджет за 2020 год был исполнен с дефицитом в сумме 1,703 миллиарда рублей.

Правительство региона получило от участников слушаний и еще несколько рекомендаций. Так, чиновникам посоветовали «обеспечить оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых государственных услуг». Кроме того, от областной администрации орловцы желают увидеть продолжения «работы по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках межбюджетных отношений».

ИА «Орелград»