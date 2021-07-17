Орловцы стали реже писать губернатору

Количество обращений к главе региона резко сократилось.

Власти региона обнародовали информацию о работе с обращениями граждан, поступившими в администрацию губернатора и правительства Орловской области во втором квартале 2021 года. Сообщается, что всего поступило 2474 письменных обращения. Для сравнения, во втором квартале предыдущего года было зарегистрировано 3427 письменных обращений, то есть в этом году чиновники высшего регионального ранга получили на целую тысячу писем меньше, чем годом ранее. При этом незначительно возросло количество предложений и благодарностей.

Отметим, что жители Орла написали губернатору и его прямым подчиненным 348 писем, что составляет около 14 процентов от общего числа обращений. Если анализировать заявителей по социальному составу, то можно отметить, что наибольшую активность в подобной переписке в Орловской области проявляют инвалиды по общему заболеванию. Самое большое количество писем чиновникам написали именно они. Далее следуют многодетные и одинокие матери, пенсионеры, работники бюджетной сферы, участники боевых действий, вдовы ветеранов войны, ветераны труда, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели. Замыкают список инвалиды и участники Великой Отечественной войны и дети-сироты.

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам социальной сферы, на которые пришлось 52,2 процента от общего числа писем. Самыми волнующими для орловцев были вопросы по теме здравоохранения. Таки писем поступило целых 700. Орловцы обращались к губернатору с вопросами на темы лекарственного обеспечения, предоставления санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности, направления граждан на обследование и лечение в федеральные медицинские центры, обеспечения инвалидов средствами реабилитации и выплат медицинским работникам.

ИА «Орелград»