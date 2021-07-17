Орловских коммунальщиков уличили в нелегальной добыче воды

Правонарушителем оказалось муниципальное унитарное предприятие.

Новодеревеньковский районный суд рассмотрел жалобу на постановление Государственного инспектора РФ в области охраны окружающей среды. Как пояснили в пресс-службе райсуда, ее подало муниципальное унитарное предприятие «Посад». Ранее оно было привлечено к административной ответственности по статье 7.3 КоАП РФ. Наказание было назначено по итогам проведения проверки.

Госинспектор установил, что МУП «Посад» эксплуатирует четыре артезианские скважины, добывая из-под земли питьевую воду, которой затем снабжает местных жителей. Но оказалось, что эта добыча, по сути, является нелегальной, так как у предприятия нет лицензии на право пользования участками недр. За это МУПу выписали штраф в размере 800 тысяч рублей.

Фактические обстоятельства дела и квалификацию административного правонарушения предприятие не оспаривало, а вот размер штрафа показался ему завышенным. Именно на величину штрафа и была подана жалоба в суд. Представитель предприятия пояснил, что при назначении наказания не было учтено фактическое материальное положение МУПа.

Оно является довольно сложным. Поэтому выплата 800 тысяч рублей штрафа «может привести к невыплате заработной платы работникам предприятия и приостановлению его деятельности». А это, по мнению руководства МУПа, недопустимо, так как «водоснабжение населения является жизненно необходимым условием, а иные организации осуществляющие водоснабжение в сельских населенных пунктах отсутствуют».

При рассмотрении жалобы суд учел, что МУП «Посад» привлекается к административной ответственности впервые. Учел и тяжелое имущественное и финансовое положение предприятия. В результате наказание было изменено – суд снизил размер административного штрафа до 400 тысяч рублей, хотя, думается, и такую сумму МУПу будет заплатить достаточно сложно. Впрочем, решение суда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»