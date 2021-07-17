В Орле придумали, как помочь людям с психическими расстройствами

«Дорожную карту» разработало и утвердило правительство региона.

Губернатор Андрей Клычков утвердил план мероприятий по развитию на территории Орловской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами. Действие этой «дорожной карты» рассчитано на 2021-2024 годы. Документ призван усовершенствовать систему соцобслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами путем повышения уровня, качества и эффективности предоставления услуг. Также предусмотрена апробация новых методик и технологий в данной сфере.

Успешной реализация «дорожной карты» будет признана в том случае, если за четыре года в регионе до плановых показателей увеличится количество орловцев, получающих услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания. Например, число граждан, страдающих психическим расстройствами и получающих соцуслуги в полустационарной форме, должно увеличиться со 130 человек в 2021 году до 200 человек в 2024 году.

Из преамбулы документа следует, что в Орловской области наблюдается тенденция старения населения. По данным за 2020 год, на территории региона проживало 212 тысяч пожилых граждан, из них более 10 процентов составляли жители в возрасте от 70 лет и старше. «Рост удельного веса граждан пожилого возраста предопределяет увеличение спроса на услуги по уходу и социальному обслуживанию, включая расширение сегмента услуг лицам, страдающим психическими заболеваниями», — говорится в правительственном документе.

Развитие сети организаций соцобслуживания осуществляется исходя из возрастного состава населения, географических особенностей региона, плотности населения и транспортной доступности. По итогам 2020 года в регионе действовали 3 дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов, 2 геронтологических центра, 4 психоневрологических интерната, детский дом – интернат для детей с умственно-физическими недостатками, детский дом – интернат для детей с физическими недостатками, специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, 30 центров социального обслуживания населения, включая комплексные и др.

По состоянию на 1 января 2021 года по указанным выше формам социального обслуживания в регионе состояло на учете 14 326 человек, в том числе 1158 — страдающих психическими расстройствами. Численность граждан, страдающих психическими расстройствами и проживающих в бюджетных стационарных организациях социального обслуживания Орловской области, на 1 января 2021 года составила 976 человек.

ИА «Орелград»