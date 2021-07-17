В Орле суд рассмотрел иск на 141 млн рублей о пригородных перевозках

Перевозчик просил суд взыскать выпадающие доходы с областных властей.

Арбитражный суд рассмотрел дело по иску столичного АО «Центральная пригородная пассажирская компания» к Орловской области в лице департаментов транспорта и финансов. Истец просил о взыскании 141,1 миллиона рублей понесенных им убытков. В качестве третьего лица в процесс выступило областное управление по тарифам и ценовой политике. Истец пояснил, что за 2019 год у него возникли экономические потери, которые были определены им как разница между доходами от продаж билетов и фактическими расходами на перевозки.

Речь идет о пригородных электричках. Областные власти ежегодно устанавливают так называемые экономически обоснованные тарифы. Областной бюджет выплачивает компенсацию выпадающих доходов. Цена вопроса из года в год является предметом споров. Вот и в данном случае, как следует из материалов дела, по мнению истца, его экономически обоснованные затраты от перевозок на территории Орловской области в 2019 году составили 242,432 миллиона рублей. А совокупный доход от продажи билетов по установленному властями региона тарифу составил 103,643 миллиона.

Так и были высчитаны недополученные доходы, составившие вышеуказанные 141,1 миллиона рублей. В бюджете Орловской области на возмещение потерь перевозчика в доходах было заложено 22,079 миллиона рублей. Однако, по мнению истца, «несмотря на то, что у перевозчика в 2019 году возникли потери в доходах от перевозки по установленному Орловской областью тарифу, из бюджета области в счет компенсации денежные средства не перечислялись».

Истец представил детальный расчет своих потерь. Областные власти иск не признали. Их главным аргументом было то, что размер субсидии перевозчику был определен заранее и внесен в проект бюджета на очередной год, о чем было сообщено перевозчику. Компенсировать что-то сверх выделенных лимитов власти не вправе. Изучив представленные сторонами доказательства, арбитраж отказал в удовлетворении иска.

Он установил, что в областном бюджете на 2019 год было предусмотрено финансирование, но «истец по собственному усмотрению отказался от заключения с ответчиком договора, являющегося основанием для предоставления соответствующего возмещения в виде субсидии». В связи с этим, по мнению суда, «у Орловской области не возникает обязанности по возмещению всех убытков, возникших у ОАО «ЦППК» в результате хозяйственной деятельности». Отметим, что на данное решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»