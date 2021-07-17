Жители Орловской области полезли в кредитную кабалу

Объем выданных населению кредитов в регионе значительно возрос.

В Орловской области стремительно растет совокупный кредитный портфель. Такой вывод можно сделать, проанализировав данные ежемесячного бюллетеня о социально-экономическом положении Орловской области, выпускаемого правительством региона. Из него следует, что в банковской сфере всего за один год объем кредитных вложений вырос вдвое. Если в апреле 2020 году размер выданных банковских кредитов составлял 7,525 миллиарда рублей, то в апреле 2021 года он составил уже 15,023 миллиарда. Если быть совсем точными, скажем, что рост показателя составил 99,6 процента.

Судя по приведенной статистике, в настоящую кабалу полезли простые жители региона. Объем кредитования граждан в Орловской области за один год увеличился в 2,4 раза. Совокупные обязательства рядовых орловцев перед банками выросли с 3,061 миллиарда рублей в апреле 2020 года до 7,267 миллиарда в апреле 2021-го. Для сравнения, объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за аналогичный период времени увеличился с 4,464 до 7,756 миллиарда рублей с ростом на 73,7 процента.

На фоне этого, как сообщает пресс-служба губернатора, за первое полугодие 2021 года банки изменили условия кредитных договоров почти для 800 орловцев и 20 представителей малого и среднего предпринимательства. Всего с начала пандемии почти для 6800 жителей Орловской области банки провели реструктуризацию кредитов на сумму более 2 миллиардов рублей. Для предпринимателей пересмотрены условия 415 кредитных договоров почти на 2,4 миллиарда.

ИА «Орелград»