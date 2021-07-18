Объявлен формат проведения Денисьевских чтений в Орле

Проведение традиционного форума приурочат к Году науки и технологий.

Восемнадцатые Денисьевские чтения пройдут в Орле 28-29 октября 2021 года в рамках мероприятий, приуроченных к Году науки и технологий. Напомним, 2021 год был объявлен таковым указом президента. Конференция, которая проводится с 2003 года, этой осенью пройдет в очно-дистанционном формате. Об этом сообщили организаторы — Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени Бунина и Орловский государственный институт культуры.

Напомним, эта конференция традиционно посвящена вопросам книговедения и проблемам библиотечно-информационной деятельности. Неслучайно она носит имя видного библиотековеда, уроженца города Орла Виталия Денисьева. Одним из целей форума, кстати, являются внедрение инноваций в библиотечную практику и приумножение историко-культурного наследия региона.

Ожидается, что в работе осеннего форума по традиции примут участие ученые и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и других областей. Орловцы приглашают к участию сотрудников федеральных библиотек, преподавателей вузов, библиотечных работников и научных сотрудников архивов и музеев. Принять участие могут и краеведы, а также аспиранты и студенты.

Круг вопросов для обсуждения на предстоящей конференции уже определен. Так, на фоне оценки научной деятельности Виталия Денисьева участники планируют подискутировать о современных проблемах развития библиотечного дела, библиографоведения и книговедения. Также они обсудят роль и место библиотечно-информационного образования в инфраструктуре информационного пространства и поговорят о проблемах изучения истории библиотечного дела и книжной культуры в регионах.

ИА «Орелград»