Орловца в третий раз отправили в колонию за пьяную езду

За решеткой «пьяный» орловец проводит времени больше, чем за рулем.

Мценский районный суд Орловской области вынес приговор в отношении местного жителя. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — имея судимость по той же статье, он вновь попался пьяным за рулем. Уникальность ситуации заключается в том, что данный гражданин до этого уже дважды представал перед уголовным судом по аналогичному обвинению и один раз – перед административным.

В 2015 году за пьяную езду его наказали административным арестом на 12 суток. Год спустя приговором мирового судьи он был наказан за пьяную езду уже лишением свободы на 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Тогда же его на 3 года лишили водительских прав. Освободившись из колонии, он в 2019 году вновь попался пьяным за рулем, причем применил насилие к полицейскому. Приговор ему вынес районный суд, который учел предыдущий вердикт. В результате водителю было назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его вновь на 3 года лишили права вождения.

В конце июня 2021 года Мценский райсуд вынес очередной приговор. Амчанина вновь признали виновным по статье 264.1 УК РФ. Из материалов следует, что полицейские остановили для проверки легковой седан. За рулем находился мужчина, показавшийся им нетрезвым, хотя было всего около часа дня. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался от этой процедуры. В судебном заседании подсудимый с обвинением согласился в полном объеме. По совокупности приговоров он получил 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

ИА «Орелград»