Орловцы стали вдвое чаще «травиться»

В регионе возросло число случаев острых кишечных инфекций.

Орелстат со ссылкой на данные, поступившие из управления Роспотребнадзора по Орловской области, обнародовал отчет о заболеваемости населения региона отдельными инфекционными болезнями за июнь 2021 года. Обращает на себя внимание то, что по некоторым показателям цифры увеличились значительно. Например, в июне острые кишечные инфекции официально были диагностированы у 152 орловцев. Это ровно в 2 раза больше, чем было в июне 2020 года. В то же время по отношению к маю 2021 года показатель снизился примерно на 14 процентов.

Также ровно в 2 раза выросло количество случаев впервые выявленного туберкулеза. В июне 2021 года было зарегистрировано 10 таких случаев против 5 годом ранее. В 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом в Орловской области увеличилось число случаев заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей. Всего их в прошедшем месяце было зарегистрировано 12 200. Кстати, статистика по COVID-19 ведется отдельно. Всего за месяц в регионе новую коронавирусную инфекцию подхватили 1784 орловца.

Что касается других заболеваний, то у 22 орловцев была диагностирована болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека, то есть ВИЧ. По сравнению с прошлым годом показатель вырос почти в 1,5 раза. На треть в регионе увеличилось количество случаев заболевания сифилисом, а вот педикулез подхватило на 20 процентов меньше орловцев, чем год назад.

ИА «Орелград»