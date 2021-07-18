Орловский убийца, вывезший труп на тачке, получил большой срок

Суд вынес обвинительный приговор по делу о жестоком убийстве.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, местный житель признан виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Было установлено, что жесткое преступление он совершил в феврале 2021 года. В тот день подсудимый пришел в гости, где распивал спиртные напитки совместно со своим знакомым.

Как это часто бывает, между собутыльниками по какому-то поводу вспыхнула ссора. Гость схватил кухонный нож, вышел с приятелем в прихожую и там ударил его клинком в область печени. В суде сообщили, что потерпевший сумел выбежать из дома, однако убежать от убийцы ему не удалось. Рана оказалась смертельной: несчастный успел сделать всего несколько шагов по улице, после чего упал замертво.

«Подсудимый в целях сокрытия следов преступления погрузил труп потерпевшего в садовую тачку и перевез его на расстояние 180 метров от места смерти последнего, — уточнили в Заводском райсуде. — В судебном заседании подсудимый свою вину признал и пояснил, что собственноручно нанес ножевое ранение потерпевшему на почве личной неприязни».

При вынесении приговора было учтено то, что подсудимый ранее также был судим. Поэтому отягчающим вину обстоятельством был признан особо опасный рецидив. Убийце в итоге назначили наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима. После освобождения его ожидает дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года. Приговор может быть обжалован в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»