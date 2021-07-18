Орловского фермера наказали за потенциально наркосодержащие семена

Предприниматель засеял поле в 122 гектара непроверенными семенами.

В Орловской области по итогам внеплановой документарной проверкой к административной ответственности привлекли индивидуального предпринимателя, возглавляющего крестьянско-фермерское хозяйство. Он специализируется на растениеводстве.

Как сообщили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, фермера уличили в нарушениях требований закона при использовании семян. В частности, было установлено, что он пустил на посев 26,8 тонны семян яровых культур собственного производства, не проверенных на сортовые и посевные качества.

«Высев непроверенных семян может повлечь за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, так как в непроверенном посевном материале могут содержаться семена вредных, ядовитых, наркосодержащих, а также карантинных сорных растений», — объяснили в контролирующем ведомстве.

По мотивам проверки на фермера составили административный протокол по статье 10.12 КоАП РФ, а затем оштрафовали. Также ему было выдано предписание об устранении выявленных нарушений и внесено представление. В ТУ Россельхознадзора добавили, что всего в текущем году в Орловской области выявлено 3,1 тысячи тонн семян, высеянных без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества.

ИА «Орелград»