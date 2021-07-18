Под Орлом бюст Поликарпова заменят памятником Николаю Чудотворцу

Памятник Святителю решили установить в райцентре Ливны.

Администрация Ливен обратилась к горожанам с интересным предложением. Ливенцев призывают принять участие в общественном обсуждении по вопросу выбора места для установки нового памятника. Сообщается, что это будет памятник Святителю Николаю Чудотворцу. С инициативой о его установке выступила Ливенская епархия РПЦ. Чиновники эту идею одобрили, горожанам же предложили проголосовать не по поводу его установки, а по поводу места установки.

С учетом технических характеристик объекта ливенцам предлагаются два варианта для выбора. Согласно первому из них новый монумент может быть размещен на площади Победы, а именно: справа от памятника воинам-освободителям, Вечного Огня и памятного знака «Населенный пункт воинской доблести».

Второй вариант — улица Карла Маркса. В данном случае чиновники предлагают убрать бюст легендарного авиаконструктора Николая Поликарпова, который расположен перед строящимся Свято-Троицким кафедральным собором. Бюст предполагается перенести в сквер имени Поликарпова, а на его месте установить религиозный памятник.

На сайте администрации Ливен уже проводится электронное голосование. Кроме того, в зале заседаний мэрии пройдет общественное обсуждение по данному вопросу, на которое власти обещают пригласить представителей общественных объединений и простых жителей города.

ИА «Орелград»