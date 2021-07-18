Под Орлом чиновники отказали сироте в жилье из-за бабушки

Восстановления прав льготника пришлось добиваться прокуратуре.

Новодеревеньковский районный суд совместно с межрайонным прокурором совместно защитили нарушенное право сироты на получение жилья по договору найма специализированного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба райсуда. В роли ответчика выступила администрация Новодеревеньковского района. Пострадавшей стороной в данном споре была местная жительница, относящаяся к категории детей-сирот. Чиновники не предоставили ей положенное по закону жилье, проигнорировав объективные факты.

В судебном заседании было установлено, что у истицы имеется на праве собственности жилье, подаренное ей бабушкой. И это долгое время являлось основанием для отказа в предоставлении жилья от государства. Однако прокуратура и суд выяснили важную подробность. Оказывается, бабушкин дом еще в 2009 году обследовала межведомственная комиссия, созданная постановлением администрации района. И комиссия признала дом «несоответствующим требованиям, которым должно отвечать жилое помещение» согласно нормам, утвержденным постановлением правительства РФ.

Несмотря на это, жилье девушке никто так и не предоставил, суд это проверил. В результате исковые требования межрайонного прокурора были удовлетворены. Суд обязал чиновников предоставить сироте благоустроенное жилье по установленным нормам. Точка в споре еще не поставлена, так как чиновники имеют право обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»