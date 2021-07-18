Под Орлом девушка ограбила отдыхающего

Преступницу поймали, разоблачили, простили и отпустили.

Урицкий районный суд Орловской области вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении местной жительницы, которую органы предварительного расследования обвинили в совершении грабежа. Поясним, что так в УК РФ определяется открытое хищение чужого имущества. Из материалов дела следует, что преступление девушка совершила в июне прошлого года. В тот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка отдыхала на берегу пруд, расположенного неподалеку от деревни Бунино. Отдыхали там и другие люди, в том числе компания молодых людей. Один из них отправился купаться. Одежду он сложил и оставил на берегу, а сверху на нее положил свой мобильный телефон. Девушка заметила это и не смогла устоять перед соблазном украсть телефон. Она подошла к одежде, взяла чужой мобильник, опустила в свой карман и попыталась скрыться.

Ее действия заметил владелец телефона, но на его крики орловчанка не отреагировала. Проигнорировала она и крики двоих приятелей потерпевшего, которые также отдыхали на пруду и тоже видели воровку. Девушка пустилась наутек. Впрочем, вскоре ее задержали и завели на нее дело. Девушке удалось помириться с потерпевшим. Последний в суде заявил, что претензий к подсудимой больше не имеет, так как она возместила ему причиненный ущерб. В результате уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»