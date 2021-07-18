Под Орлом закрыли дело на бизнесмена, сбившего пешехода

18.7.2021 | 18:19 Новости, Происшествия

Автовладелец отделался относительно небольшим судебным штрафом.

Мценский районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство адвоката, представлявшего интересы местного жителя, и постановил прекратить уголовное дело по обвинению в совершении ДТП. Дело было заведено в отношении генерального директора одного из местных ООО. Органы предварительного расследования обвинили его в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как следует из материалов дела, происшествие произошло в августе 2020 года. Обвиняемый около девяти часов вечера двигался по улице Карла Маркса в Мценске на автомобиле «Лада Самара». При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу он не сбавил скорость. В результате его автомобиль сбил женщину, которая спокойно переходила проезжую часть по «зебре». Словом, водитель не уступил дорогу пешеходу, хотя это предусмотрено Правилами дорожного движения. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы, причинившие тяжкий вред ее здоровью. По оценке медиков, она более чем на треть после этого утратила общую трудоспособность.

Защитник подсудимого свое ходатайство о прекращении уголовного дела обосновал тем, что его подзащитный обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории небольшой тяжести. К тому же, ранее он не был судим и загладил вред, причиненный преступлением. Потерпевшая подтвердила в суде, что бизнесмен ущерб ей возместил. В результате виновник ДТП был освобожден от уголовной ответственности с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования