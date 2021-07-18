Под Орлом закрыли дело на бизнесмена, сбившего пешехода

Автовладелец отделался относительно небольшим судебным штрафом.

Мценский районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство адвоката, представлявшего интересы местного жителя, и постановил прекратить уголовное дело по обвинению в совершении ДТП. Дело было заведено в отношении генерального директора одного из местных ООО. Органы предварительного расследования обвинили его в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как следует из материалов дела, происшествие произошло в августе 2020 года. Обвиняемый около девяти часов вечера двигался по улице Карла Маркса в Мценске на автомобиле «Лада Самара». При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу он не сбавил скорость. В результате его автомобиль сбил женщину, которая спокойно переходила проезжую часть по «зебре». Словом, водитель не уступил дорогу пешеходу, хотя это предусмотрено Правилами дорожного движения. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы, причинившие тяжкий вред ее здоровью. По оценке медиков, она более чем на треть после этого утратила общую трудоспособность.

Защитник подсудимого свое ходатайство о прекращении уголовного дела обосновал тем, что его подзащитный обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории небольшой тяжести. К тому же, ранее он не был судим и загладил вред, причиненный преступлением. Потерпевшая подтвердила в суде, что бизнесмен ущерб ей возместил. В результате виновник ДТП был освобожден от уголовной ответственности с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»