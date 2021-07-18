Уникальный храм появился в Орле

Впервые храм расписан в честь Собора Орловских святых.

В Орле появился необычный, а для Орловской области и вовсе уникальный православный храм. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Речь идет о малом крестильном храме, расположенном на территории Ахтырского кафедрального собора Орла. Он посвящен Собору Орловских святых. Как ранее писал «Орелград», в этом году Священный Синод Русской Православной Церкви благословил совершение 8 сентября празднования Собора Орловских святых.

В преддверие этого события и был расписан малый крестильный храм, причем работы велись на протяжении нескольких месяцев. Его стены теперь украшены изображениями святых, которых с полным правом можно назвать орловскими. Конкретно это — преподобный Кукша Печерский, священноисповедник Георгий Косов, священномученик Иоанн Карабанов, священномученик Иоанн Панков и его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы, преподобный Макарий Алтайский, священномученик Серафим (Остроумов) и преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).

В информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ добавили, что митрополит Орловский и Болховский Тихон уже совершил чин малого освящения храма. Произошло это после божественной литургии в день празднования Ахтырской иконы Божией Матери.

ИА «Орелград»