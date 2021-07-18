В Орле на счастье студентов потратят 17,7 млрд рублей

Более 8 тысячам студентов пообещали выделить жилье в новом кампусе.

Аналитическое управление администрации губернатора и правительства региона выпустило очередной выпуск web-журнала «Орловская область: Аналитика, цифры, факты». Один из его разделов посвящен студенчеству, а точнее – условиям, в которых вынуждены обучаться молодые люди. Сообщается, например, что по данным за 2020/2021 учебный год, дефицит мест для проживания студентов в регионе превышает 11,5 тысячи мест.

Всего в Орловской области обучается 29 тысяч студентов, в том числе 8 тысяч – иностранных. Только в 2020/2021 годах в учебные заведения региона поступили 3,9 тысячи иностранцев. Решать проблему дефицита мест для проживания студентов планируют за счет строительства многофункционального многопрофильного кампуса. Напомним, в мае эту идею презентовал губернатор Андрей Клычков. По его мнению, данный «проект может стать новой точкой притяжения за счет современных образовательных форм и рекреационных зон».

Основные параметры проекта таковы: общая вместимость общежитий кампуса составит 8074 человека, площадь инфраструктуры для проживания и отдыха – 159 тысяч квадратных метров. Базовым учреждением, согласно проекту, является ОГУ имени Тургенева. Стали известны и финансовые параметры. Кстати, для реализации проекта власти выбрали перспективный земельный участок на Наугорском шоссе.

Общая стоимость строительства объектов для размещения студентов и многофункционального учебного центра составит 16,2 миллиарда рублей. Около четверти площадей планируется использовать для образовательного процесса, в частности, проектом предусмотрено создание мастерских по программе Worldskills и учебных аудиторий. Развитие смежной инфраструктуры (спортплощадки и развлекательная инфраструктура, зеленые зоны, коммунальные сети) оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Таким образом, создание межвузовского кампуса обойдется в 17,7 миллиарда рублей.

«Реализация проекта предполагается по модели заключения концессионного соглашения, — говорится в представленной чиновниками аналитике. — Основным источником окупаемости инвестиций является доход концессионера на эксплуатационной стадии, который формируется за счет взимания платы за предоставление мест в общежитии студентам и доходов от кафе и объектов зеленых зон».

ИА «Орелград»