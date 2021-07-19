Клычков попался орловской полиции с наркотиками

Мужчина предстал перед судом и получил обвинительный приговор

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Ливен Сергея Клычкова. Однофамильца орловского губернатора органы предварительного расследования обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Кстати, ранее данный гражданин уже был судим и отбывал в колонии срок за подобное преступление.

Из материалов дела следует, что в очередной раз мужчина преступил черту закона в марте 2020 года. При помощи мобильника он в «интернет-магазине» оплатил наркотик, который хотел употребить лично. После оплаты он получил сообщение от продавца, который прислал ему адрес места закладки. Из этого тайника подсудимый затем забрал сверток, в котором находилось «вещество белого цвета массой 0,69 грамма». Кстати, добирался до тайника он на такси.

Сверток мужчина спрятал в карман куртки, а на пути домой был задержан наркополицейскими, проводившими операцию «Наблюдение». Сотрудники полиции и обнаружили у Клычкова в левом кармане одетой на нем куртки сверток, обмотанный фольгой серебристо-серого цвета. Экспертиза подтвердила, что внутри находилось наркотическое средство.

Свою вину Клычков признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»