ЛДПР сдала документы на выборы в облсовет

Избирательная комиссия Орловской области приняла документы.

Орловское региональное отделение ЛДПР сдало документы для участия в выборах в облсовет, сообщается в Telegram-канале орловского избиркома.

«Избирательная комиссия Орловской области приняла документы, представленные Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России для заверения областного списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов и списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатным избирательным округам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в общеобластной части списка ЛДПР будут лидер партии Владимир Жириновский и координатор реготделения ЛДПР, главный редактор ИА «Орелград» Владислав Числов.

Напомним, что Владислав Числов ранее заявился на выборы в Госдуму.

ИА «Орелград»