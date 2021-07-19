ЛДПР сдала документы на выборы в облсовет

19.7.2021 | 18:23 Новости, Политика

Избирательная комиссия Орловской области приняла документы.

Орловское региональное отделение ЛДПР сдало документы для участия в выборах в облсовет, сообщается в Telegram-канале орловского избиркома.

«Избирательная комиссия Орловской области приняла документы, представленные Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России для заверения областного списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов и списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатным избирательным округам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в общеобластной части списка ЛДПР будут лидер партии Владимир Жириновский и координатор реготделения ЛДПР, главный редактор ИА «Орелград» Владислав Числов.

Напомним, что Владислав Числов ранее заявился на выборы в Госдуму.

ИА «Орелград»

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