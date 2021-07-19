Орловчанки обворовывали магазины при помощи детской коляски

Похищенное они вывозили практически на глазах торгового персонала

В Ливнах суд поставил точку в уголовном деле, фигурантами которого стали две местные жительницы. Поскольку обе полностью признали свою вину, оно было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Это означает, что девушки получили право на снисхождение при вынесении приговора. Их признали виновными в совершении как минимум трех краж товаров из гипермаркетов. Одна из них является молодой матерью, что и легло в основу плана.

Было установлено, что они заранее планировали свои акции, то есть действовали «группой лиц по предварительному сговору». Преступления злоумышленницы совершили в марте-апреле этого года. Действовали они по одинаковому сценарию. В торговый зал одна из них заходила с детской коляской. В эту коляску вместе с подругой она складывала приглянувшийся товар. Часть товара подруги укладывали в сумку, висевшую на ручке детской коляски. Затем они проходили мимо кассы, не оплатив товар.

Действуя таким образом, дамы посещали гипермаркеты три дня подряд, утащив за это время десятки различных товаров. Впрочем, третья попытка для них оказалась неудачной, так как их задержали в магазине. Поэтому данный поход в торговый зал был квалифицирован следствием как покушение на кражу, не доведенное до конца по независящим от преступниц обстоятельствам.

Обе воровки получили одинаковое наказание — штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»