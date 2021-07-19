Орловская область получит средства на укрепление финансовой стабильности

19.7.2021 | 17:17 Новости, Экономика

Размер дотации — 1 млрд рублей.

Орловская область получит дотацию в размере 1 млрд рублей из бюджета РФ на укрепление финансовой стабильности, сообщает администрация Орла.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что с 2017 года расходы города значительно превышали его доходы и дефицит бюджета Орла составлял более 1 млрд рублей. При этом долги стабильно увеличивались.

После командировки Андрея Клычкова в Москву, Правительство РФ распорядилось выдать Орловской области дотацию в размере 1 млрд рублей.

И, как заявил мер Орла Юрий Парахин: «львиную долю этой дотации получит Орёл на погашение задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства, поставщиками питания, ресурсоснабжающими организациям и т. д.»

ИА «Орелград»

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