Орловская область получит средства на укрепление финансовой стабильности

Размер дотации — 1 млрд рублей.

Орловская область получит дотацию в размере 1 млрд рублей из бюджета РФ на укрепление финансовой стабильности, сообщает администрация Орла.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что с 2017 года расходы города значительно превышали его доходы и дефицит бюджета Орла составлял более 1 млрд рублей. При этом долги стабильно увеличивались.

После командировки Андрея Клычкова в Москву, Правительство РФ распорядилось выдать Орловской области дотацию в размере 1 млрд рублей.

И, как заявил мер Орла Юрий Парахин: «львиную долю этой дотации получит Орёл на погашение задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства, поставщиками питания, ресурсоснабжающими организациям и т. д.»

ИА «Орелград»