У работающих пенсионеров изменится размер пенсии

Прибавка к пенсии не превысит 296,58 рублей.

С 1 августа 2021 года увеличат пенсию работающим пенсионерам, сообщает правительство Орловской области.

Проведут перерасчёт пенсии тех пенсионеров, которые работали в прошлом году. Пенсию по старости и по инвалидности увеличат, если в 2020 году начальство уплатило за пенсионеров страховые взносы. Пенсионный фонд не требует от пенсионеров заявления о перерасчёте.

Размер прибавки индивидуален: всё зависит от размера зарплаты, которую получал пенсионер в прошлом году.

Согласно федеральному законодательству, пенсия в этом году не может быть увеличена больше, чем на 296,58 рублей.

Всего с 1 августа 2021 года размер страховой пенсий изменится у 53 588 орловцев.

ИА «Орелград»