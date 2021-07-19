В двух районах Орла начали работу мобильные пункты вакцинации

19.7.2021 | 13:32 Медицина, Новости

19 июля горожане смогут привиться в Северном и Железнодорожном районах

19 июля жители Орла смогут привиться в мобильных пунктах вакцинации в Северном и Железнодорожном районах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пункты находятся по адресам: улица Московская, 67 и улица Металлургов, 17. Они работают с 13:00 до 20:00. В мэрии подчеркнули, что для вакцинации с собой нужно взять паспорт, страховой полис и СНИЛС.

По последним данным, 142 932 орловца получили первый компонент прививки, а 94 966 завершили вакцинацию.

ИА «Орелград»

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