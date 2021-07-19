В Орле на «работника» МУПа завели дело после недельного прогула

Молодой человек решил купить поддельный больничный

Решение по данному уголовному делу вынес Заводской районный суд города Орла. Перед ним предстал местный житель, которому предъявили обвинение в подделке документов. Ранее этот молодой человек был осужден за повторную пьяную езду. Его приговорили к обязательным работам. Отбывать наказание он должен был по направлению уголовно-исполнительной инспекции в МУП «Зеленстрой». В сентябре 2020 года мужчина прогулял целую неделю.

Свое отсутствие на рабочем месте ему требовалось чем-то оправдать. Поэтому он решил купить поддельную справку. Орловцу удалось найти в интернете сомнительный сайт, который предлагал такого рода «услуги». Он связался по указанным на сайте реквизитам с продавцом, договорился об условиях сделки, оплатил заказ, после чего получил поддельную справку о временной нетрудоспособности. Кстати, в отношении продавца материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Это была справка, якобы выданная поликлиникой. Чтобы скрыть факт прогулов обязательных работ в МУП «Зеленстрой», фигурант предъявил ее сотруднику уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, «совершив тем самым использование заведомо поддельного официального документа». Обман раскрыли довольно быстро — печать якобы поликлиники была изготовлена на обычном струйном принтере. Да и проверка показала, что молодой человек в указанное учреждение за медпомощью не обращался.

Злоумышленник не стал отпираться и вину признал. За использование поддельной справки суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, а окончательное наказание было назначено с учетом предыдущего приговора — 10 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 3 года.

ИА «Орелград»