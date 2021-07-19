За выходные в Орловской области 6 человек пострадали в авариях

Почти все ДТП — съезды в кювет

За прошедшие выходные на дорогах Орловской области случилось шесть аварий с пострадавшими. В них пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД. Пять из шести ДТП — съезды автомобилей в кювет.

Одна из аварий случилась 18 июля в 01:00. Известно, что 18-летний парень без прав управлял машиной ВАЗ-2112. Он ехал по дороге «Орел-Ефремов-Ступишино-Кривая Лука» и около 3 км пути улетел в кювет, после чего машина перевернулась. 25-летний пассажир получил травмы, его отправили в больницу.

Без ДТП не обошлось и в Орле. 18 июля, около 11:20, 24-летний мужчина ехал на ВАЗ-21144 по Паровозной улице со стороны Московского шоссе. В районе дома № 8 на Паровозной он наехал на бордюр и врезался в фонарный столб. Пострадавшего водителя госпитализировали.

ИА «Орелград»