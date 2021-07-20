Карантин по АЧС введен под Орлом

Областные власти ввели ограничительные меры из-за африканской чумы свиней.

В Орловской области установлены ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней на отдельных территориях региона. Губернаторский указ об этом принят на основании представления областного управления ветеринарии. Эпизоотическими очагами африканской чумы свиней постановлено считать территории земельных участков площадью по 4 квадратных метра каждый. Один из них находится вблизи деревни Булатово-1 Ильинского сельского поселения Хотынецкого района, второй – вблизи Узкинского сельского поселения Знаменского района.

Там были найдены трупы диких кабанов, оказавшихся инфицированными. Угрожаемой зоной по АЧС объявлены территории, прилегающие к эпизоотическим очагам в радиусе 20 километров от границ эпизоотических очагов. В них включены десятки местных деревень. Кроме того, зоной наблюдения объявлены территории, прилегающие к угрожаемым зонам в пределах административных границ Хотынецкого и Знаменского районов.

На период действия карантина в эпизоотическом очаге по африканской чуме свиней запрещено посещение территории посторонними лицами, кроме спецперсонала. Под запрет попала заготовка дикого кабана на мясо или для изготовления чучел, перемещение и перегруппировка диких кабанов, заготовка для этих животных кормов и подстилочного материала. Запрещен въезд и выезд транспортных средств, кроме спецтранспорта, а также охота, за исключением отстрела диких кабанов.

Ограничительные мероприятия установлены и в угрожаемой зоне. Так, на период действия карантина запрещен вывоз свиней (кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV), реализация свиней, диких кабанов и продуктов их убоя непромышленного изготовления, вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней.

ИА «Орелград»