Налоговики рассказали, как разобрались с должниками в Мценске

К должникам применяются положенные по закону меры принудительного взыскания.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало статистические данные о результатах работы с должниками. В качестве примера были продемонстрированы итоги деятельности сотрудников Межрайонной инспекции ФНС №4. Она обслуживает налогоплательщиков городов Мценск и Болхов, а также Мценского, Болховского и Корсаковского районов Орловской области.

Сообщается, что в первой половине 2021 года специалистами этой инспекции было передано в мировые суды более 1,7 тысячи заявлений по имущественным налогам, подлежащим взысканию с физических лиц, то есть с простых граждан. Общая сумма по этим судебным материалам превысила 26 миллионов рублей. Кроме того, судебным приставам Мценска и обслуживаемых районов было направлено 838 судебных приказов на общую сумму 14,5 миллиона рублей.

«На текущий момент судебными приставами уже возбуждены исполнительные производства, — сообщает УФНС. — Кроме того, со счетов службы судебных приставов поступило в бюджет 5,3 миллиона рублей. В целях взыскания задолженности по имущественным налогам к счетам в банках, принадлежащих физическим лицам, предъявлено 160 судебных приказов на общую сумму задолженности 1 миллион рублей. В настоящее время уже погашена задолженность по 62 приказам на 400 тысяч рублей».

Также в отношении должников применялась такая мера принудительного взыскания как направление судебных приказов их работодателям. Всего за первое полугодие 2021-го было направлено 29 таких приказов, в результате деньги по 20 должникам уже поступили на соответствующие счета.

ИА «Орелград»