Облсовет проведёт внеочередное заседание, когда Орловская область получит 1 млрд

20.7.2021 | 16:32 Новости, Экономика

На заседании рассмотрят вопрос внесения поправок в региональный закон об областном бюджете 2021 года.

Облсовет проведёт внеочередное заседание, когда регион получит 1 млрд в качестве финансовой поддержки, сообщает Орловский областной совет народных депутатов.

По распоряжению правительства РФ Орловская область в этом году получит 1 млрд рублей на укрепление стабильности бюджета. Средства распределят между муниципальными образованиями, но основную их часть направят в Орёл.

Также Орловской области одобрили бюджетный кредит на погашение рыночных долгов в размере почти 9 млн рублей.
ИА «Орелград»
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