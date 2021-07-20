Облсовет проведёт внеочередное заседание, когда Орловская область получит 1 млрд

На заседании рассмотрят вопрос внесения поправок в региональный закон об областном бюджете 2021 года.

Облсовет проведёт внеочередное заседание, когда регион получит 1 млрд в качестве финансовой поддержки, сообщает Орловский областной совет народных депутатов. По распоряжению правительства РФ Орловская область в этом году получит 1 млрд рублей на укрепление стабильности бюджета. Средства распределят между муниципальными образованиями, но основную их часть направят в Орёл.

Также Орловской области одобрили бюджетный кредит на погашение рыночных долгов в размере почти 9 млн рублей.