Орловец убил своего отца

Его признали невменяемым.

В Орле завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчиной своего отца, сообщает СК по Орловской области.

4 декабря 2020 года в Железнодорожном районе было совершено убийство: отец и сын напились, и между ними произошёл конфликт. Тогда мужчина нанёс своему отцу множество ударов кулаками и ногами, отчего тот умер на месте.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина в момент убийства страдал психическим расстройством и не мог контролировать свои действия.

Сейчас дело направили в суд для оказания мужчине психиатрической помощи.

ИА «Орелград»