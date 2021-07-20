Орловец убил своего отца

20.7.2021 | 14:52 Новости, Происшествия

Его признали невменяемым.

В Орле завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчиной своего отца, сообщает СК по Орловской области.

4 декабря 2020 года в Железнодорожном районе было совершено убийство: отец и сын напились, и между ними произошёл конфликт. Тогда мужчина нанёс своему отцу множество ударов кулаками и ногами, отчего тот умер на месте.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина в момент убийства страдал психическим расстройством и не мог контролировать свои действия.

Сейчас дело направили в суд для оказания мужчине психиатрической помощи.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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