С орловских селян незаконно собрали деньги за ремонт водопровода

Деньги селянам вернули после вмешательства активистов ОНФ.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта добились подключения домов в селе Богородицком Хотынецкого района к водопроводу и возврата жителям незаконно собранных с них денег. С таким заявлением выступила эта общественная организация. Сообщается, что работы по замене части трубы центрального водопровода на улице Школьной начались в июне этого года.

При этом управляющая компания стала собирать с местных жителей деньги и даже заключила с ними договоры на «повторную врезку в центральную водопроводную сеть», что противоречит требованиям федерального законодательства. Заподозрив, что их пытаются обмануть, селяне обратились за помощью в ОНФ.

«Большинство граждан, проживающих в селе Богородицкое, — пожилые люди, которые регулярно оплачивают услугу по централизованному холодному водоснабжению, — говорит член регионального штаба ОНФ Юрий Власов. — После поступившего обращения мы сразу же включились в работу. Провели свой мониторинг и обратились в администрацию Хотынецкого района».

В результате работа по ремонту водопровода была завершена. Вода вернулась в дома селян. Что касается собранных денег, то управляющая компания вернула их местным жителям.

ИА «Орелград»