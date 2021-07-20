В Орле на 1-ой Посадской появилась умная остановка

С помощью кнопок на остановке можно вызвать экстренные службы, а также услышать, когда приедет автобус

В Орле на улице 1-ая Посадская появилась первая в городе умная остановка. Об этом сообщила ВК-группа «Транспорт 57».

На остановке есть видеонаблюдение, электронное табло, а также кнопка для вызова экстренных служб. Кроме того, в павильон встроен репродуктор, который расскажет, когда приедет следующий автобус.

Администраторы «Транспорт 57» сообщили, что до конца 2021 года власти обещают установить в Орле ещё восемь таких остановок, а в ближайшие три года их количество увеличится до 40.

ИА «Орелград»