В Орле ветерану ВОВ исполнился 101 год

В этот день его посетило много гостей.

20 июля 2021 года ветеран ВОВ Абрам Миркин празднует свой 101-ый День рождения, сообщается на сайте Орловского областного совета народных депутатов.

В этот день ветерана навестили и поздравили первые лица Орловской области, в том числе — председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Абрам Миркин родился в 1920 году в Белоруссии. В 1940 году окончил школу. Почти сразу после этого его призвали в Красную Армию в 351 зенитно-артиллерийский полк под Ленинградом. Абрам Миркин участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Дважды он был ранен. В 1943 году, когда Абрам Миркин находился в звании старшего сержанта, его наградили орденом «Красная звезда».

Также ветеран награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и другими.

Победу он встретил на финской границе.

В Орле Абрам Миркин живёт с 1946 года. Сюда он приехал к родственникам, затем встретил здесь жену, они сыграли свадьбу и вырастили двух сыновей и троих внуков.

37 лет Абрам Миркин проработал сначала начальником отдела кадров, а потом заместителем генерального директора орловского производственного швейного объединения «Радуга».

ИА «Орелград»