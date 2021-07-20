В Орле завели дело на многопрофильный детский медцентр

20.7.2021 | 19:30 Новости, Общество

УФАС рассмотрит жалобу на действия учреждения при проведении закупки.

Управление ФАС России по Орловской области издало приказ о возбуждении антимонопольного дела, ответчиком по которому выступит БУЗ «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени Круглой». Дело заведено по жалобе на якобы незаконные действия одного из участников закупки и действия должностных лиц бюджетного учреждения здравоохранения. Под сомнение поставлены итоги электронного аукциона на закупку средств защиты информации — USB-токенов.

Из материалов следует, что начальная максимальная цена контракта составила 386,5 тысячи рублей. На участие в аукционе было подано три заявки, все они были допущены. По мнению компании-заявителя, нарушением со стороны заказчика стало то, что он не установил конкурсной документации требование о наличии у поставщика лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств и др.

Кстати, в соответствии с законом лицензирование такой деятельности осуществляется Федеральной службой безопасности РФ. В эту службу заявитель направил специальный запрос и получил ответ, что организация, предлагающая осуществить поставку требуемых заказчику средств защиты информации, обязана иметь вышеуказанную лицензию. Победителем же была признана компания, у которой, как следует из жалобы, такой лицензии нет. Доводы сторон комиссия УФАС заслушает и оценит 3 августа – на этот день назначено рассмотрение антимонопольного дела.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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