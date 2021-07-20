Водители в регионе нарушили правил более, чем на 151 млн рублей

За первую половину 2021 года вынесли более 235 000 постановлений о нарушении ПДД.

Общая сумма штрафов за нарушение ПДД с начала 2021 года составила более 151 млн рублей, сообщает администрация Орловской области.

Системы фото- и видеофиксации за полгода установили более 235 000 нарушений ПДД, что на 25% выше уровня соответствующего периода 2020 года. Сумма штрафов оказалось выше аналогичного показателя 2020 года на 23%.

В настоящее время система фото- и видеофиксации Орловской области включает 124 стационарных комплекса, 34 передвижных и 7 мобильных. АПК «Безопасный город», обновлённый в июне 2021 года, включает в себя 70 камер видеонаблюдения.

ИА «Орелград»