Вынесен приговор по делу о столкновении двух грузовиков под Орлом

Виновник ДТП получил шанс на исправление без тюремного заключения.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Урицкий районный суд Орловской области. Индивидуального предпринимателя обвинили в совершении ДТП, которое произошло в июне 2020 года на трассе Орел – Брянск. Было установлено, что грузовик «Мерседес» около десяти часов вечера двигался в направлении Орла. Предприниматель сам сидел за рулем. Рядом с ним в кабине находился пассажир.

Водитель немного превысил предельно допустимую скорость движения. Это сыграло роковую роль. Впереди двигался седельный тягач «ДАФ», который поворачивал с главной дороги на второстепенную. Водитель «Мерседеса» не успел затормозить, и произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир фургона получил очень тяжелые травмы. В судебном заседании подсудимый вину и исковые требования потерпевшего не признал.

По его словам, в момент столкновения были сумерки. Подсудимый уверял, что фура перед ним возникла внезапно. Он пытался тормозить, однако избежать столкновения не удалось. Вину за аварию он возлагал на водителя фуры, который, по его мнению, «забыл» включить фары. Однако вина подсудимого была доказана полностью. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год. Также частично был удовлетворен иск потерпевшего о компенсации морального вреда. Осужденного обязали выплатить ему 500 тысяч рублей.

ИА «Орелград»