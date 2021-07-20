Злоумышленник не смог угнать машину из-за плохой дороги в Орле

Угонщику пришлось бросить автомобиль, застрявший в непролазной грязи.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело о неудавшемся угоне автомобиля. Перед судом предстал местный житель, обвиненный в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что происшествие произошло еще в ноябре 2019 года. В шестом часу утра злоумышленник «прогуливался» по улице и неожиданно решил угнать чужой автомобиль.

Из ряда припаркованных машин он выбрал вазовскую «шестерку». Угонщик отжал стекло водительской двери, затем рукой открыл с внутренней стороны замок водительской двери и сел на водительское сидение автомобиля. Завести двигатель ему удалось, как в кино, «путем соединения проводов зажигания». Кстати, сам он заявил, что хотел просто прокатиться.

Однако длительной его поездка не получилась. Он отправился в путешествие по улицам Орла, но умудрился выехать на участок дороги без асфальтового покрытия. Там машина застряла в грязи, колеса забуксовали. В одиночку угонщику не удалось вытащить ее из грязевой ловушки. Поэтому он бросил автомобиль и скрылся с места происшествия. Впрочем, полиция его вычислила и задержала.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением в полном объеме и поддержал ранее заявленное ходатайство о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке. В результате молодой человек получил 1 год ограничения свободы. В частности, ему придется регулярно отмечаться в контролирующем органе. Кроме того, осужденному предписали ночевать исключительно дома.

ИА «Орелград»