Четверть миллиарда рублей проверили аудиторы в Ливнах

Городская КСП отчиталась о промежуточных итогах своей работы.

Как сообщили в администрации Ливен, отчет Контрольно-счетной палаты города за первое полугодие 2021 года был представлен на рабочем совещании у градоначальника Сергея Трубицина.

Докладчиком выступила председатель этого органа Ольга Синицина. По ее словам, всего за первую половину текущего года было проверено более чем 250,4 миллиона рублей. По результатам проверок два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Материалы одной из проверок КСП направила в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

«За первое полугодие 2021 года проведено 4 экспертно-аналитических мероприятия, по результатам которых подготовлено заключение по результатам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Ливны» за 2020 год», — сообщила также глава КСП.

Согласно этому документу, за отчетный год в бюджет города поступило на 12,7 процента доходов больше, чем планировалось изначально. Бюджет был исполнен с профицитом в размере 14,297 миллиона рублей. Сумма задолженности райцентра по кредитам по состоянию на 1 января 2021 года составила 70 миллионов рублей, а расходы на ее обслуживание за 2020 год составили 4,4 миллиона. В своем заключении КСП указала на то, что в течение минувшего года поправки в бюджет Ливен вносились шесть раз, причем их сумма по расходам превысила 99,3 миллиона рублей.

Также аудиторы подметили сокращение поступлений по отдельным видам неналоговых доходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Так, доходы от продажи земли сократились почти на 40 процентов, или на 1,74 миллиона рублей, доходы от сдачи в аренду имущества – на 568,3 тысячи рублей, или почти на 19 процентов. Кроме того, снизились дивиденды по акциям и поступления по штрафам и санкциям. Местные МУПы перечислили в казну на 4,13 миллиона рублей отчислений от своей прибыли меньше, чем годом ранее. В связи с этим КСП рекомендовала властям «обеспечить контроль за реализацией комплекса мер по обеспечению рентабельной деятельности муниципальных унитарных предприятий».

ИА «Орелград»