Клычков призвал орловцев ориентироваться на Вьетнам и Египет

Губернатор обсудил с производителями вопросы развития экспорта в регионе.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, глава региона Андрей Клычков председательствовал на заседании Экспортного совета, созданного им самим. Участниками стали руководители более 30 предприятий Орловской области, чиновники и представители заинтересованных ведомств. Клычков заявил о том, что в этом году работа по привлечению региональных предприятий в систему экспорта продолжается.

«Сегодня у Орловской области есть достаточный потенциал в данном направлении, − считает губернатор. — Несмотря на коронавирусные ограничения, нужно уже сейчас заниматься продвижением орловских товаров на зарубежные рынки, осваивать новые направления экспорта, активнее использовать демонстрационные павильоны Российского экспортного центра во Вьетнаме, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте – для презентации продукции региональных предприятий».

Словом, глава региона поставил задачу — увеличить объем экспорта и число предприятий-экспортеров. Кстати, по данным ФТС России, внешнеторговый оборот Орловской области в январе-апреле 2021 года составил 241,9 миллиона долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 22,8 процента. Экспорт товаров при этом вырос на 11,3 процента и составил 106,7 миллиона долларов США.

В целом Орловщина торгует с 74 странами мира. Ее товарооборот со странами дальнего зарубежья в январе-апреле текущего года составил 155,6 миллиона долларов США. Экспорт товаров в страны дальнего зарубежья за указанный период увеличился на 14,8 процента – до 65,5 миллиона долларов. Объем внешней торговли Орловской области с государствами СНГ в январе-апреле 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос на 31,3 процента, в том числе экспорт увеличился на 6,2 процента.

ИА «Орелград»