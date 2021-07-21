Напичканную лекарствами курятину обнаружили под Орлом

21.7.2021 | 8:00 Новости, Общество

Орловский производитель мяса птицы лишился декларации о соответствии продукции.

 

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, грубое нарушение требований технических регламентов Таможенного союза было выявлено в рамках планового отбора проб пищевой продукции. Исследование было проведено в лабораторных условиях. Этот мониторинг проводится для того, чтобы на рынок не проникла некачественная и опасная для здоровья потребителей продукция.

В результате эксперты забраковали пробу мяса птицы, а именно филе грудки цыплят-бройлеров, охлажденное. Производителем является одно из ООО, зарегистрированное в Орловской области. Эксперты ФГБУ ЦНМВЛ зафиксировали в пробе опасной уровень содержания динитрокарбанилида, относящегося к группе кокцидиостатиков.

«Отметим, что кокцидиостатики — это лекарственные вещества, которые применяют для профилактики и лечения кокцидиоза у домашней птицы, а также в качестве добавки в корма для увеличения эффективности кормления, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Кокцидиостатики могут оказывать на человека канцерогенное и тератогенное действие. Частое употребление мяса и мясопродуктов с содержанием кокцидиостатиков может привести к дисбактериозу и снижению иммунитета».

Экспертное заключение на недоброкачественную продукцию из мяса птицы стало основанием для выдачи предписания об отзыве декларации о соответствии на нее. В ведомстве уточнили, что предписание уже исполнено, действие декларации прекращено. Это означает, что опасная продукция на прилавок не попадет. Кстати, всего в текущем году управление Россельхознадзора отозвало уже 46 подобных деклараций.

ИА «Орелград»

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