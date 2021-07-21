Орловец застрял на угнанном авто и поджёг его

21.7.2021 | 13:42 Новости, Происшествия

Полицейские установили подозреваемого.

Молодой человек 2001 года рождения угнал автомобиль, застрял и поджёг его, сообщает УМВД по Орловской области.

В мае 2021 года в полицию обратился житель Советского района. Мужчина рассказал, что ночью у него угнали автомобиль ВАЗ-2104, который он припарковал возле дома.

Полицейские установили подозреваемого в угоне. Им оказался парень 2001 года рождения. Похищенный автомобиль нашли в Глазуновском районе.

Как установило следствие, молодой человек увидел незапертый автомобиль с ключами зажигания в замке и решил угнать его, чтобы доехать на нём в соседнюю область. Но в Глазуновском районе подозреваемый застрял и тогда решил поджечь авто.

Возбуждено два уголовных дела: ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон)» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога». Ведётся следствие.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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