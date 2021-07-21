Орловских землевладельцев будут проверять по новым правилам

Жителям региона стоит ожидать рейдов и визитов инспекторов.

Управление Росреестра по Орловской области обнародовало разъяснения, касающиеся нового механизма проведения проверок. Он уже начал действовать, поскольку с 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Правила значительно изменились. Они касаются не только должностных лиц, но и простых граждан. Впрочем, заранее пугаться не стоит: главным приоритетом новый закон провозглашает профилактическое направление контрольно-надзорной деятельности.

Кстати, список контрольно-надзорных мероприятий расширен. Раньше он был ограничен проведением выездных и документарных проверок. Теперь его пополнили такие мероприятия как рейдовый осмотр, инспекционный визит, выездное обследование и наблюдение за соблюдением обязательных требований. В управлении Росреестра подчеркнули, что перечисленные мероприятия «могут проводиться как при взаимодействии с правообладателем земельного участка, так и без взаимодействия с ним».

По словам Елены Калсыновой, замруководителя регионального Росреестра, изменения коснулись и порядка рассмотрения обращений, «содержащих информацию о причинении или угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». Грубо говоря, речь идет о «бдительных гражданах», которые, порой, анонимно строчат жалобы во всевозможные инстанции. Теперь их прыть будет усмирена: отныне для инициирования контрольно-надзорных мероприятий ведомству необходимо установить личность автора обращения.

«С этой целью может быть совершен телефонный звонок или направлено электронное письмо с просьбой подтвердить факт направления обращения, — комментирует Елена Калсынова. — Для упрощения этого процесса рекомендуется непосредственно обратиться в надзорный орган с предъявлением документа, удостоверяющего личность, а также направить обращение через МФЦ или портал госуслуг».

В Росреестре особо отмечают то, что, по сути, впервые на таком уровне вводится механизм наказания «лжедоносчиков». Если в обращении «бдительного гражданина» будут выявлены заведомо ложные сведения, то контрольный орган вправе обратиться в суд и взыскать с такого доносчика расходы, понесенные в связи с рассмотрением поступившего от него обращения.

ИА «Орелград»