Три орловских фирмы «ушли» от статистики по зарплатным долгам

В прокуратуре рассказали о защите прав обманутых работников.

В 2021 году в Орловской области в результате принятых прокурорами мер в сфере трудовых правоотношений в полном объеме была погашена задолженность по заработной плате перед 960 работниками. В общей сложности 22 предприятия выплатили им более 10,6 миллиона рублей. Такие данные были приведены на заседании коллегии прокуратуры Орловской области, которое прошло несколько дней назад под председательством главы этого ведомства Владислава Малкина.

Сообщается, что к началу второго полугодия в регионе в 4 раза снизилось количество исполнительных производств по взысканию долгов по заработной плате. При этом задолженность по ней значится на трех предприятиях, не являющихся респондентами статистического учета. Владислав Малкин подчеркнул, что «в этом направлении прокурорам необходимо продолжить наступательную работу, принимать исчерпывающий комплекс мер к восстановлению трудовых прав граждан и привлечению виновных к ответственности».

Напомним, ранее Орелстат обнародовал данные официального статистического наблюдения. Согласно им в Орловской области суммарный долг по зарплате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июня 2021 года составил 3,421 миллиона рублей. Из них на сферу строительства приходится 1,752 миллиона рублей долга перед работниками, на сферу обрабатывающих производств – 1,669 миллиона.

ИА «Орелград»