В Орле не хватает средств на покос травы

21.7.2021 | 14:09 ЖКХ, Новости

Денег, которые выделила мэрия, оказалось недостаточно.

На покос травы выделили 9 млн рублей вместо 23 млн рублей, сообщил телеканал «Первый областной».

УКХ Орла просило у мэрии 23 млн рублей на покос травы, но было выделено только 9 млн рублей. Этих денег не хватило.

Главный специалист УКХ Юрий Писарев сообщил, что УКХ старается косить траву не только в центре города, но и в его окрестностях. Кроме того, Писарев заявил, что за территориями возле многоэтажных домов должны следить управляющие компании, а покос травы в 57 парках и скверах Орла должен обеспечить подрядчик из Татарстана, контракт с которым составил 800 000 рублей.

ИА «Орелград»
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