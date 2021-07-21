В Орле не хватает средств на покос травы

Денег, которые выделила мэрия, оказалось недостаточно.

На покос травы выделили 9 млн рублей вместо 23 млн рублей, сообщил телеканал «Первый областной».

УКХ Орла просило у мэрии 23 млн рублей на покос травы, но было выделено только 9 млн рублей. Этих денег не хватило.

Главный специалист УКХ Юрий Писарев сообщил, что УКХ старается косить траву не только в центре города, но и в его окрестностях. Кроме того, Писарев заявил, что за территориями возле многоэтажных домов должны следить управляющие компании, а покос травы в 57 парках и скверах Орла должен обеспечить подрядчик из Татарстана, контракт с которым составил 800 000 рублей.