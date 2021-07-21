В Орле оценили льготы пострадавшему от COVID-19 бизнесу

21.7.2021 | 9:00 Новости, Экономика

Преференции положены лишь некоторым предпринимателям Орла.

Предпринимателям Орла, занятым в пострадавших от коронавируса отраслях, предоставят налоговые льготы. Об этом сообщает пресс-служба управления ФНС России по Орловской области. Более того, сообщается, что городская налоговая инспекция уже предоставила индивидуальным предпринимателям определенный объем льгот. Речь идет о преференциях при начислении имущественных налогов за 2020 год, срок уплаты которых предусмотрен до 1 декабря 2021 года.

Сообщается, что по земельному налогу в Орле льготы пострадавшему от коронавируса бизнесу составляют порядка 850 тысяч рублей, по налогу на имущество физических лиц — около 1,3 миллиона рублей и по транспортному налогу — более 7,5 миллиона. В управлении ФНС напоминают, что от исполнения обязанности платить указанные налоги (за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года) освобождаются объекты налогообложения, используемые (предназначенные для использования) в предпринимательской деятельности.

Что касается наиболее пострадавших отраслей экономики вследствие ухудшения ситуации на фоне пандемии коронавируса, то их перечень был сформирован на уровне правительства страны, после чего соответствующие поправки о предоставлении временных преференций были внесены и во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации.

ИА «Орелград»

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