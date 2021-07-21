В Орле полицейский стащил табак

Табачные изделия являлись вещественными доказательствами по одному из уголовных дел.

В Орле задержали подозреваемого в краже табачных изделий, которые служили вещественными доказательствами по одному из уголовных дел, сообщает СК по Орловской области.

Дело о краже возбудили 13 июля 2021 года. Следствие установило и задержало подозреваемого. Им оказался один из сотрудников полиции. Он сознался в совершении преступления.

На данный момент следствие продолжается. Для полицейского избирают меру пресечения.

ИА «Орелград»