В Орле сменили начальников теруправления

21.7.2021 | 15:39 Новости, Политика

Это произошло по решению Орловского городского совета народных депутатов.

В теруправлениях администрации Орла произошли кадровые перестановки, сообщается на сайте администрации Орла.

Начальником теруправления по Северному району назначен Сергей Мерзликин. Ранее, с января 2021 года, он занимал должность заместителя начальника теруправления по Северному району, а теперь это место занял Олег Дутов.

Заместителем главы теруправления по Железнодорожному району с 21 июля 2021 года стала Елена Геращенко.

Начальником теруправления по Советскому району назначили Артёма Левковского, а начальником теруправления по Заводскому району — Сергея Седова.

Согласно структуре администрации Орла, которую утвердил Орловский городской совет, начальники теруправлений утратили должность «заместитель главы администрации».

ИА «Орелград»

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