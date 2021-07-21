В орловских школах аудитории перепрофилируют под спортзалы

Сельским школьникам обещают создать комфортные условия для занятия спортом.

Областные власти рассказали о текущей работе по реализации федерального проекта, направленного на создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом. Он касается сельских школ и школ малых городов. Главной целью проекта, который в Орловской области реализуется под лозунгом «Успех каждого ребенка», является создание равных возможностей для всех категорий детей независимо от места их проживания и состояния здоровья.

Проект стартовал в 2019 году. С тех пор, судя по отчетам чиновников, достойные спортзалы и спортплощадки оборудованы уже в 29 образовательных организациях сельской местности. В 2021 году комфортные условия для занятий физической культурой и спортом обещают создать еще в 13 школах. За лето спортзалы в них должны не только отремонтировать, но и оснастить их современным оборудованием и инвентарем.

«В настоящее время ведутся работы по перепрофилированию имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, — говорится в сообщении департамента образования. — Осуществляется текущий и капитальный ремонт спортивных залов, идет создание школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений».

В ведомстве также заверили, что для ремонта используются практичные, износостойкие материалы, безопасные для здоровья детей, а все работы выполняются в соответствии с требованиями СанПиН.

ИА «Орелград»